Юрист Маси Найем обвинил генпрокурора Юрия Луценко во лжи, когда тот заявил, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается "Народный фронт". Об этом Найем написал в Facebook, комментируя соответствующее заявление Луценко.

"Народный Фронт" не занимается похоронами Екатерины Гандзюк. Это ложь. Похоронами занимается горсовет Херсона", - написал Найем.

Он также добавил, что "кровавые дивиденды", в сборе которых генпрокурор обвинил активистов, друзей и неравнодушных к судьбе Гандзюк, они "начали собирать в тот день, когда ее облили кислотой".

"Тогда ни генеральный прокурор, ни президент, ни министр внутренних дел не сделали ни одного заявления. Тогда Екатерина еще была жива. Теперь она умерла. И только теперь такое оживление, и заявление об увольнении... Так у кого танцы?", - подытожил Найем.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от БПП уволил своего помощника, которого назвали посредником в убийстве Гандзюк.

Также мы сообщали, что полиция обнародовала видео с показаниями и следственным экспериментом по делу Гандзюк.