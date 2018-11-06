Луценко уличили во лжи относительно похорон активистки Гандзюк
Юрист Маси Найем обвинил генпрокурора Юрия Луценко во лжи, когда тот заявил, что похоронами херсонской активистки Екатерины Гандзюк занимается "Народный фронт". Об этом Найем написал в Facebook, комментируя соответствующее заявление Луценко.
"Народный Фронт" не занимается похоронами Екатерины Гандзюк. Это ложь. Похоронами занимается горсовет Херсона", - написал Найем.
Он также добавил, что "кровавые дивиденды", в сборе которых генпрокурор обвинил активистов, друзей и неравнодушных к судьбе Гандзюк, они "начали собирать в тот день, когда ее облили кислотой".
"Тогда ни генеральный прокурор, ни президент, ни министр внутренних дел не сделали ни одного заявления. Тогда Екатерина еще была жива. Теперь она умерла. И только теперь такое оживление, и заявление об увольнении... Так у кого танцы?", - подытожил Найем.
Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от БПП уволил своего помощника, которого назвали посредником в убийстве Гандзюк.
Также мы сообщали, что полиция обнародовала видео с показаниями и следственным экспериментом по делу Гандзюк.