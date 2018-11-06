Власти ФРГ считают неправильным решение США ввести санкции против Ирана и опасаются его дестабилизации. Об этом заявил во вторник глава МИД Германии Хайко Маас, пишет агентство Efe.

"Мы не будем следовать примеру США", - заявил он. Министр предупредил, что "если экономика Ирана потерпит крах, это приведет к дестабилизации всей страны". Маас выразил готовность продолжать работу в рамках ЕС над выработкой инструментов, которые позволят европейским компаниям продолжать торговлю с Ираном, несмотря на американские ограничительные меры.

Ранее "Страна" сообщала, что США возобновили "самые жесткие" санкции против Ирана и отключили его от SWIFT. На этой неделе Вашингтон восстановил санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Они вступили в силу в понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона (07:00 кв). Объектами санкций становятся в первую очередь нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки. Санкции направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

Также мы писали о том, что иранский генерал ответил президенту США на угрозы в том же стиле "Игры престолов".