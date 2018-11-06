В Украине завершились масштабные учения Воздушных сил ВСУ, которые с 19 октября по 5 ноября проходили в Херсонской области, на полигоне "Ягорлык".

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Во время учений бойцы выпустили более 30 зенитных ракет по реальным и имитируемым мишеням из 7 типов зенитно-ракетных комплексов. Также сообщается, что во время стрельб зенитные ракетные подразделения соревновались между собой. Первое место занял зенитный ракетный дивизион С-300В1 из Умани, второе - ракетчики ЗРК С-300ПТ из Никополя, а третье - дивизион С-300ПС из Киевской области. Победители получили денежные сертификаты.

Также в учениях приняли участие курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба. Они отрабатывали развертывание и свертывание зенитных ракетных комплексов на полигоне, а также принимали непосредственное участие в сопровождении контрольных целей, помогали устранять выявленные неисправности.

Скриншот: Facebook/ Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Видео: Facebook/ Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Фото: Facebook/ Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Напомним, появились фото учений украинских пограничников на берегу Азовского моря.

Также мы писали, что Украина запретила полеты над Черным морем и частью Крыма из-за ракетных стрельб.