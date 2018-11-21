В среду, 21 ноября, православные отмечают Михайлов день в честь архангела Михаила, который считается предводителем небесных сил и покровителем Киева. Этот день также считается именинами всех Михаилов.

Кто такой архангел Михаил?

Он считается одним из главных в борьбе сил света и тьмы и хранителем врат рая. По легенде, вождь воинства господня одним из первых подал голос против Сатаны и помог сбросить его с небес. Также его связывают с Судным днем. По преданию именно архангел Михаил должен сообщить о его приближении.

Верующие люди верят, что он помогает душам умерших попасть с земли на небо, поскольку, несмотря на строгость, является заступником смертных. Михаил считается покровителем всех воинов, не зря именно в этот день в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск. Ему молятся о защите от врагов и скорбей, об исцелении.

Михаила называют ангелом-хранителем для тех, кто получил такое имя при крещении. С иврита оно переводится "тот, кто, как Бог".

Покровитель Киева

Также архистратиг Михаил считается покровителем Киева и изображен на гербе города. Он был изображен на гербе Киевского воеводства в 16 веке, но связь предводителя небесного воинства и столицы прослеживается еще с княжеских времен. Имя Михаил получил при крещении внук Ярослава Мудрого Святополк, который заложил Михайловский златоверхий собор в Киеве. В свою очередь основание Михайловского монастыря приписывают еще одному Михаилу - первому киевскому митрополиту.

Фото: Два распространенных варианта герба Киева: утвержденный (слева) и неутвержденный (справа)

В церковно-исторической литературе встречается мнение, что Михаил не единственный покровитель Киева. Среди других небесных защитников называют архангела Гавриила.

Приметы и традиции в Михайлов день

На Михаила предки обычно устраивали застолье. После сбора урожая закрома были полны припасами. На стол подавали пироги с разными начинками, блюда из мяса. Часто ходили в баню, чтобы отогнать болезни.

Народные приметы предписывают воздержаться от тяжелой физической работы. Нельзя было ругаться или отказывать в помощи, иначе Михаил может наказать. Нуждающихся приглашали на обед, делали им подарки, ходили в гости к родным и принимали гостей. И, конечно, с утра ходили в церковь.

К языческим отголоскам можно отнести традицию задабривать дворового в Михайлов день. Так называли младшего брата домового. Ему оставляли угощения во дворе, где проводили черту дегтем, за которую он не должен был выходить.

Особо внимательно на Михаила, следили за погодой, считалось, что с этого дня начинается зима и можно делать прогноз на предстоящие холодные месяцы.Если утром иней - зима будет снежной, если день солнечный - зима будет морозной, обилие желудей предвещало теплую зиму. А мокрый снег указывал на дождливую весну.

Михайлов день. Поздравления и открытки с Днем ангела

Пусть в день святого Михаила,

и круглый год, прибудет сила

творить добро, бороться с злом

и радостью наполнить дом.

Пусть архангел Михаил,

даст сегодня столько сил,

чтоб хватило их на год.

От беды пусть отведет.

С именинами тебя, поздравляем мы любя!

Счастья, радости, успеха, денег и побольше смеха!

Михаил, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть невидимый защитник оберегает тебя.