Европейский союз продемонстрирует честность, если прекратит вести с Турцией многолетние переговоры по вступлению страны в ЕС, заявил член Еврокомиссии по переговорам о вступлении в Евросоюз Йоханнес Хан, передает "Интерфакс-Украина".

"Я полагаю, что в долгосрочной перспективе было бы намного честнее и для Турции, и для ЕС искать новые пути (взаимодействия - Прим. Ред.) и прекратить переговоры по вступлению (Турции в ЕС - Прим. Ред.)", - сказал он в интервью немецкой газете "Вельт".

По мнению Хана, "турецкое членство в Европейском союзе нереально в обозримом будущем".

Власти Турции начали переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году, однако процесс зашел в тупик в связи с политической ситуацией в стране, при этом ряд государств-членов ЕС выступают против принятия Турции в ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции в тюрьмах держат 143 журналиста. Большинство из них - за антикоррупционные расследования.

Ранее президент Турции отчитал Европейский Союз, который 54 года не выполняет обещаний.