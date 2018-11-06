При увольнении с воинской службы министр обороны Степана Полторак получил 1,4 млн. гривен расчетных средств. Об этом сказано в изменениях к декларации Полторака, поданных сегодня, 6 ноября.

Фото: public.nazk.gov.ua

Напомним, 13 октября президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении министра обороны Украины Степана Полторака с воинской службы. Степан Полторак ушел из ВСУ в звании генерала армии. Президент Украины Петр Порошенко также объявил о его награждении орденом Богдана Хмельницкого I степени.

Полторак остается министром обороны Украины, но подал рапорт об увольнении с воинской службы, поскольку с 1 января 2019 года Минобороны Украины должно возглавлять гражданское лицо (это требование нового закона "О национальной безопасности"). Порошенко этот рапорт удовлетворил. Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны Полторак задекларировал почти два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что Полторак похвалил своего зама Павловского, которого подозревают в миллионных хищениях.