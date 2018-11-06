В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах посольство США в Украине напомнило об экологических угрозах в Крым и на Донбассе.

Об этом идет речь в сообщении посольства в Twitter.

"В Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды в войне и вооруженных конфликтах мы все еще обеспокоены вредными газами в Армянске, загрязнением воды из шахты "Юнком" и другими экологическими угрозами, вызванными конфликтом и российской агрессией", - сказано в заявлении.

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv

Напомним, весной руководство сепаратистов приняло решение убрать насосы, которые откачивали воду, на шахте "Юнком", где был проведен ядерный взрыв в 1979 году. Отметим, что в 2002 году шахта "Юнком" была закрыта и теперь представляет собой экологическую угрозу в случае затопления подземными водами.

Также мы писали, что выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма, в районе Армянска, в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

4 сентября в Крыму объявили, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели остановили работу завода Крымский титан. Кроме того, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма. А 22 октября завод получил разрешение на возобновление работы после остановки в начале сентября.