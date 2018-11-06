7 ноября погоду в Украине будет определять антициклон Zouhir, который станет препятствием для проникновения на территорию страны атмосферных фронтов циклона Yaprak.

Поэтому в ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине почти не изменится, но атмосферное давление начнет падать. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура в большинстве областей Украины останется выше климатической нормы для этого периода. Ожидается погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, на западе и крайнем юге страны 2-7 градусов тепла; днем - от +7 до +12 градусов. На Прикарпатье и в Крыму 11-16 градусов выше ноля. На Закарпатье обещают 15-19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов. В Карпатах без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +7…+9 градусов.

В центре Украины будет ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градусов, днем +7…+9 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 градуса, днем прогреется до 8-10 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 ноября самая высокая температура днем была +15,6 в 1996 году, самая низкая ночью -14,9 в 1907 году.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики дали прогноз погоды на всю неделю в Киеве.

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