Фракция Оппозиционного блока не будет участвовать в голосованиях, пока не будут снижены тарифы на газ.

Об этом заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко, пишет сайт оппозиционеров.

"Мы настаиваем на необходимости остановить повышение цен на газ и снизить тарифы. Для этого внесем законопроект о рынке газа, содержащий экономически обоснованный уровень максимальной цены на газ для населения. И это будет справедливая цена, которая позволит людям платить за газ, а не сидеть на игле субсидий", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он предложил народным депутатам поддержать данный законопроект. "Мы, в свою очередь, будем поддерживать все инициативы, которые позволят прекратить тарифный геноцид, несмотря на то, кто их внес", - подчеркнул Юрий Бойко.

Ранее "Страна" сообщала, как на самом деле вырастут тарифы на отопление в разных городах Украины.

Также мы писали о том, что Меркель попросила нардепов не обнадеживать население надеждами на дешевый газ.