Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о завершении досудебного расследования по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сегодня, 6 ноября, адвокатам госчиновника предоставят доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Следствие установило, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры Украины, Владимир Омелян приобрел в собственность активы, законность оснований получение которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 230 500 грн.



Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 - более 8,024 млн грн.



В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, является он. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.



Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с мая 2017 года. 13 сентября 2018 министру инфраструктуры Украины сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Расследование дела против Омеляна завершено, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", Омелян поручил начать служебное расследование из-за карты с "российским Крымом" на презентации.

Также мы сообщали, что у Омеляна заявили, что получили от Британии доказательства участия ГРУ в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт.