5 ноября в Киеве, в театре на Липках, состоялся благотворительный показ спектакля "Цой. Осень. Театр". Средства, собранные от продажи билетов пойдут на лечение молодого актера Тараса Мельничука, который болен лейкемией и уже три года борется с болезнью. Об этом сообщают "Подробности".

По информации режиссера и актрисы театра Анастасии Андриенко, "Цой. Осень. Театр" - это спектакль-концерт, который объединяет в себе песни и живое общение с публикой. На создание постановки театралов вдохновил фильм Кирилла Серебренникова "Лето", также посвященный творчеству и жизни легендарного лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Правда, идею пришлось немного переформатировать, так как уже наступила осень, а действия разворачиваются в театре.

В спектакле задействованы украинские звезды: "Братья Карамазовы", Дмитрий Самко, Роман Мацюта, Серго Чантурия и Андрей Граница из культовой рок-группы "Пираты Бэнд". Кроме того, в постановке принял участие легендарный музыкальный комментатор Сева Новгородцев.

Частью спектакля стал короткометражный фильм киевского режиссера Сергея Лысенко "Конец Каникул", снятый во время первого пребывания в Киеве Виктора Цоя и группы "Кино".

Видео: YouTube/ Volodymyr Banas

Напомним, Борис Гребенщиков не будет судиться с режиссером Серебренниковым из-за трактовки своего образа в фильме "Лето".

Также мы писали, что лидер группы "Звери" получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму Серебренникова.