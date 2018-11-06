В представительстве стран Большой семерки (G7) обеспокоены ростом насилия в отношении гражданских активистов в Украине и призывают Украину найти заказчиков и исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом 6 ноября заявил канадский глава группы поддержки послов G7 в своем микроблоге в Twitter.

В сообщении выражаются соболезнования семье и друзьям погибшей активистки, а также говорится о том, что заказчики и исполнители таких преступлений должны предстать перед судом.

"Мы глубоко обеспокоены ростом насилия в отношении активистов гражданского общества. Заказчики и исполнители таких нападений должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Скриншот: twitter.com

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. А сегодня, 6 ноября, выступая в Верховной Раде с докладом о ходе расследования нападения на Гандзюк, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку. После этого вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что провластная коалиция не даст своих голосов за отставку Луценко.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от БПП уволил своего помощника, которого назвали посредником в убийстве Гандзюк.

Также мы сообщали, что Луценко рассказал, что Гандзюк перед смертью сама назвала ему имена троих заказчиков.