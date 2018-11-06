Сегодня в Верховной Раде генеральный прокурор Юрий Луценко, заявивший сегодня о своей отставке, крайне неуважительно с трибуны отзывался об украинских нардепах. "Диарея мозга, которая проливается прямо в зале", "Шайка мерзавцев", "Бездари", "Недоросль", "Пиарщики на крови", "Дурик", и, наконец, "Отсоси" после рейтингового голосования за отставку - такими эпитетами наградил генпрокурор народных избранников.

Отметим, что в своем выступлении и заявлении об отставке Луценко упоминал фамилию Мустафы Найема: "Но двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления, я допустить не могу. Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление. А вам решать: может, Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экрана телевизора виновных или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность", пишет 112.ua.

После этого на вопрос от нардепов, на каком основании Луценко позволяет себе неуважительное отношение к депутату, генпрокурор ответил: "Все это уже было в прошлом году, когда мерзавцы пытались примазаться к убийству Ноздровской и проливали здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвиняемый в убийстве пошел в суд, ни один из этих мерзавцев не пошел даже в суд. Никого это не волнует! И сегодня похоронами Гандзюк занимается "Народный фронт", а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший председатель комитета, который должен был руководить всей антикоррупционной политикой, до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ уже нет год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале". Тут Луценко, очевидно, имел ввиду Егора Соболева, который до недавнего времени возглавлял антикоррупционный комитет Рады.

В заключении, после рейтингового голосования за его отставку он бросил в зал: "Отсоси!"

Скриншот: Facebook/ Ірина Подоляк

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что провластная коалиция не даст голосов за отставку Луценко.

Также мы писали о том, что в Раде создали свою следственную комиссию по делу Гандзюк.