Сегодня, 6 ноября, в Украине окончательно перестал работать российский банк ВТБ, который накануне ввел ограничения на снятие наличных денег. Журналист Александр Дубинский сообщил, что банкоматы в данный момент не работают, деньги клиентам не выдают "даже под сумасшедшую комиссию в 10%".

По словам Дубинского, все деньги были выведены инсайдерами еще в четверг.

"Нацбанк знал. Но молчал, потому что Порошенко и Гонтарева (управляющая НБУ через Рожкову) - партнеры кремлевской группы ВТБ. А вы, л@хи, не отвлекайтесь и идите воевать. Путин вот-вот нападет. Глава правления ВТБ в Украине Константин Вайсман вам расскажет подробности, как цинично ограбил дураков", - акцентирует Александр Дубинский.

Скриншот: facebook.com/dubinskyi

В понедельник, 5 ноября, банк ВТБ Украина перестал отправлять платежи. Позже журналист дал подробности проблем у банка. И намекнул, что ВТБ - это только "первая ласточка". "У ВТБ-банк Украина стали все клиентские платежи. Банк деньги не выпускает. Острый кризис ликвидности и, по сути, неплатежеспособность. По закону "О банках" до конца недели НБУ должен отправить ВТБ в Фонд гарантирования вкладов, и по моим данным, это 99% вероятность развития событий.