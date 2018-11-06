Сегодня во время выступления в Верховой Раде по поводу расследования смерти активистки Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Однако, постановление об этом в рейтинговом голосовании поддержали только 38 депутатов при минимально необходимых 226, пишет 24tv.ua.

Поскольку представление на увольнение генерального прокурора, по законодательству, в Совет вносит президент, рейтинговое голосование во вторник юридической силы не имело, однако могло продемонстрировать, есть ли в зале достаточное количество голосов для отставки Луценко.

Кнопку "За" в рейтинговом голосовании нажало 38 нардепов, против – 110, воздержались 11 еще 173 не голосовали. Во фракции БПП "за" проголосовали Мустафа Найем, Светлана Залищук и Наталья Новак; в "Народном Фронте" – Юрий Тимошенко и Виктор Романюк. Среди депутатов "Объединение "Самопомич" поддержали заявление Луценко Олег Березюк, Любомир Зубач, Олег Лаврик, Ярослав Маркевич, Александр Опанасенко, Татьяна Острикова, Тарас Пастух, Ирина Подоляк, Анна Романова, Роман Семенуха, Ирина Сисоенко, Егор Соболев и Елена Сотник . В "Батькивщине" "за" проголосовали Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Иван Кириленко, Александра Кужель, Игорь Луценко, Алексей Рябчин, Сергей Соболев, Юлия Тимошенко и Алена Шкрум.

Еще 11 голосов "за" было среди внефракционных – Юрий Бублик, Юрий Деревянко, Андрей Ильенко, Павел Кишкар, Виктор Кривенко, Юрий Левченко, Александр Марченко, Олег Осуховский, Владимир Парасюк, Олег Петренко и Виктор Чумак.

Ранее "Страна" сообщала, что по мнение вице-спикера Ирины Геращенко, провластная коалиция не даст голосов за отставку Луценко.

Также мы писали о том, что в Раде создали свою следственную комиссию по делу Гандзюк.