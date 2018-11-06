В службе безопасности Украины подтвердили факт проведения обысков у представителей пророссийской общественной организации, к которой отнесли маму трагически погибшей Ирины Бережной - Елену Бережную. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - отметила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Отвечая на вопрос журналистов о том, входит ли в число этих людей мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной Елена, Гитлянская ответила утвердительно. При этом она уточнила, что проводится обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирэне Кильчицкой, но это помещение арендует Бережная. "К самой госпоже Кильчицкой претензий нет", - подчеркнула Гитлянская.

Как сообщала "Страна", СБУ выпилили болгаркой два замка в квартире Бережной и вошли в квартиру, не дожидаясь приезда адвокатов.

Также "Страна" сообщала, что за закрытой дверью слышны крики матери Бережной о насилии СБУшников.