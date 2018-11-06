В Харькове у военнослужащего из Запорожской области изъяли противотанковый гранатомет и гранаты, а также другие боеприпасы. 59-летний мужчина перевозил арсенал в метро и был задержан на станции "Южный вокзал". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1", - говорится в сообщении правоохранителей.

Фото: hk.npu.gov.ua

На данный момент изъятое оружие и боеприпасы переданы на исследование. По факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Правоохранители выясняют место приобретения боеприпасов, а также цель их хранения.

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