Народный депутат от Блока Петра Порошенко Николай Паламарчук уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает "Радио Новое Время".

По словам Паламарчука, он уволил помощника, чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию. Это кадровое решение также позволит избежать давления на следствие. "Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", - добавил он.

Ранее в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? заявляли, что Игорь Павловский возможно является посредником в убийстве херсонской активистки. По неподтвержденным данным, он передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

Паламарчук заявил, что не разделяет обвинения в адрес своего помощника Фото: "Радио Свобода"

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее концентрированной серной кислотой, в результате чего девушка получила химические ожоги 35% тела.

Ранее "Страна" подробно анализировала, кто заказал Катю Гандзюк и как к этому причастен помощник нардепа от БПП.