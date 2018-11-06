Оптическая иллюзия "ворон или кот", которая недавно зацепила пользователей всего мира, оказалась родом из Краматорска Донецкой области, сообщает телеканал UA:Донбасс.

На фотографии-иллюзии кот получился похожим на ворону.Так произошло из-за ракурса съемки. Кот сидел к фотографу спиной и обернулся. Один его глаз и ухо стали похожи на глаз и клюв птицы. При этом второй глаз оказался мало заметен из-за упавшей на него тени. Снимок с оптической иллюзией набрал тысячи лайков в соцсетях в разных уголках мира.

Фото: twitter.com

Выяснилось, что автором снимка является житель Краматорска Александр Бесперстов, а позировала ему его кошка Даша. "Просто щелкнул и все", – вспоминает он. Дашу Александр фотографирует еще со времен, когда она была котенком. Знаменитый снимок он выложил в открытый доступ 27 октября.

Говоря о тысячах публикаций и репостов фото в сети, хозяин домашнего питомца отметил: "Мы с Дашей и сами в шоке". Александр подчеркнул, что не собирается ни с кем спорить из-за авторских прав на снимок. "Просто мелочь, а приятно, что это мое", – добавил он.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в сети разгорелись споры по поводу аудиоиллюзии.

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