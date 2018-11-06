Провластная парламентская коалиция не поддержит отставку генпрокурора Юрия Луценко. Такое заявление с трибуны Верховной Рады сделала первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает "112 Украина".

В своем обращении Геращенко отметила, что журналисты и активисты находятся в зоне особого риска и законодателям самим следует предложить свою помощь силовым структурам.

"Если от нас что-то зависит - усиление функции следствия или иное законодательство, которое даст больше инструментария сегодня силовым структурам обеспечить нормальную работу, - мы должны это сделать. Не ссориться, а сделать нашу домашнюю работу", - заявила вице-спикер.

"Мы - провластная коалиция - не поддерживаем отставку Юрия Луценко... Я сейчас обращаюсь к председателю парламента поставить на голосование, и мы увидим, что коалиция не даст на это голоса", - добавила она.

Ранее "Страна" писала о заявлении Луценко о том, что Гандзюк перед смертью сама назвала ему имена троих заказчиков.

Также мы сообщали, что в Раде создали свою следственную комиссию по делу Гандзюк.