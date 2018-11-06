Во Франции задержали шестерых радикалов, планировавших нападение на Макрона
Французская полиция задержала шестерых человек, планировавших нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Уточняется, что операцию проводило Главное управление внутренней безопасности Франции. Подозреваемых задержали в департаментах Иль и Вилен, Изер и Мозель.
По данным телеканала, задержанные придерживаются радикальных взглядов и их подозревают в создании преступного сообщества. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.
Также известно, что расследование началось сразу после того, как правоохранители узнали о существовании плана нападения на президента Франции.
Ранее "Страна" писала о том, что переговоры Путина с Трампом отменили по просьбе Макрона.
Также мы сообщали, что Макрон призвал страны ООН к новому мировому порядку и новому мировому балансу.