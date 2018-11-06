Французская полиция задержала шестерых человек, планировавших нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Уточняется, что операцию проводило Главное управление внутренней безопасности Франции. Подозреваемых задержали в департаментах Иль и Вилен, Изер и Мозель.

По данным телеканала, задержанные придерживаются радикальных взглядов и их подозревают в создании преступного сообщества. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Также известно, что расследование началось сразу после того, как правоохранители узнали о существовании плана нападения на президента Франции.

Ранее "Страна" писала о том, что переговоры Путина с Трампом отменили по просьбе Макрона.

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