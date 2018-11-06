По северокорейскому телевидению впервые показали официальное живописное изображение Ким Чен Ына. Это произошло во время государственного визита в страну председателя госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает ВВС.

По словам аналитика Оливер Хотхэм, который специализируется на Северной Корее, стилистически портрет напоминает изображения бывших лидеров КНДР. Картина явно намекает на то, что режим начинает предпринимать шаги по развитию культа личности Ким Чен Ына.

Фото: KCTV

На представленных кадрах видны два портрета - на одном изображен лидер Кубы, а на другом сам Ким Чен Ын. Лидер КНДР на портрете одет в европейский костюм с галстуком. На его лице широкая улыбка, взгляд смотрит немного влево.

Портрет стал первым официальным живописным изображением Ким Чен Ына, потому как ранее северокорейский лидер появлялся только на фотографиях. Тем не менее пока неясно, как именно Пхеньян распорядится портретом в будущем и будут ли его публично демонстрировать регулярно.

Как сообщала "Страна", вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится уже в начале 2019 года.

Также стало известно, о чем на личной встрече договорились Майк Помпео и Ким Чен Ын.