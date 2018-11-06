6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что он подает в отставку. Он сделал это во время выступления в Верховной Раде, посвященного расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Смерть Екатерины Гандзюк

Нападение на управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Катерину Гандзюк произошло 31 июля. В этот день, около 08:30, чиновница вышла из подъезда собственного дома. Во дворе ее догнал парень 20-25 лет и плеснул ей в лицо серную кислоту. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но позже перевели в медучреждение Киева.

4 ноября стало известно о смерти Екатерина Гандзюк от полиорганной недостаточности, химических ожогов 30-39% процентов тела.

Заявление об отставке

6 ноября, докладывая парламенту о ходе следствия, Луценко отметил, что он подает заявление об отставке, и попросил правительство рассмотреть его на этой неделе. Он отметил, что несмотря на это, продолжит выполнять свою работу. Также Луценко пообещал сдержать те обещания, которые он давал Екатерине Гандзюк, пока та еще была жива и находилась в больнице. Луценко объяснил свое решения тем, что он не может допустить "двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытые преступления".

Однако не факт, что заявление будет принято. "Мы - провластная коалиция - не поддерживаем отставку Юрия Луценко... Я сейчас обращаюсь к председателю парламента поставить на голосование, и мы увидим, что коалиция не даст на это голоса", - прокомментировала отставку Луценко первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Что касается хода самого расследования, выступая перед Радой, генпрокурор сообщил, что на причастность к заказу убийства советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк проверяют 12 человек. Имена троих из них, по словам Луценко, она сама назвала ему перед смертью. Также он сообщил, что в понедельник, 5 ноября, произошла утечка в СМИ одной из версий следствия. Из-за этого, по мнению генпрокурора, была подорвана успешность действий следствия, ведь подозреваемые получили всю необходимую им информацию.

Видео: YouTube/ NEWSONE

Конфликт с Мустафой Найемом

Отдельно Луценко прокомментировал создание временной следственной комиссии для расследования фактов нападения на активистов в 2017-2018 годах, о необходимости которого заявил нардеп от БПП Мустафа Найем. По словам генпрокурора, ВСК необходима не для расследования, а для пиара для борьбы за власть.

Во время выступления в Раде Луценко заявил: "...Вам решать – или Мустафа Найем будет руководить следствием и с экранов телевизора называть виновных, или правоохранительне органы, которые несут за это ответственность".

Мустафа Найем, в свою очередь, прокомментировал отставку Луценко, отметив, что он "убегает не потому, что не хочет работать, а потому что он идет на выборы и не хочет брать на себя эту ответственность". Об этом пишет "Украинская правда".

Найем возмутился, что правоохранительные органы квалифицируют нападения на активистов как хулиганство. "И да, когда он говорит, что или он, или мы, то лучше мы. Лучше мы будем расследовать эти дела, и доказывать, показывать, кто конкретно виноват и кто кого заказал", - сказал он.

По мнению нардепа, должна быть создана Временна следственная комиссия, чьей задачей должно быть, в том числе, определить, действительно ли расследуют убийства и избиения активистов, или это имитация. "Поэтому если эта комиссия будет создана, и господин Луценко действительно уйдет в отставку, то, значит, мы на правильном пути", - резюмировал Найем.

Его брат Маси Найем в своем Facebook также прокомментировал заявление генпрокурора. По его словам, Луценко ошибся, отмечая, что правоохранительные органы несут ответственность за ход следствия. "Юридически - несут, а фактически - нет.... А есть за что. В том числе за утечку информации от них", - подчеркнул Найем.

Скриншот: Facebook/ Masi Nayyem

Реакция соцсетей

На новость об отставке Луценко активно отреагировали и другие пользователи соцсетей. В большинстве своем, украинские блогеры не верят в реальность отставки генпрокурора.

Блогер и юрист Клим Братковский написал: "Устроили цирк и пиар, никакой отставки не будет".

Скриншот: Facebook/ Клим Братковский

Журналист и блогер Алена Яхно также подчеркивает, что и сам Луценко рассчитывает на то, что парламент отставку не примет.

Скриншот: Facebook/ Алена Яхно

Журналистка "Страны" Олеся Медведева также утверждает, что так называемая отставка - очередная манипуляция.

"Его выступление в Раде выглядело как дикая истерика человека, который теряет власть, неизбежно теряет. Дело идет про расследование убийства, а он говорит о Путине, о Януковиче, о том как майдан победил злочинну панду... Очередная манипуляция. Очевидно, что никто никуда не пойдет, а спекулирует, чтобы не заниматься работой", - написала Олеся Медведева на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Олеся Медведева

Многие пишут о том, что для Луценко данное заявление - способ вернуть политический вес и пиар-ход, лучшего времени для которого не найти. Некоторые - предсказывают, как будет разворачиваться этот "политический маневр".

Скриншот: Facebook/ Dmitry Raimov

Скриншот: Facebook/ Ruslan Bortnik

Некоторые пользователи Facebook полагают, что новость об отставке Луценко переоценена, ведь, по большому счету, от нее никто не выиграет и не проиграет.

"Когда читаешь ленту, складывается впечатление, что все комментаторы при смерти и радуются, если кто-то тоже страдает и мучается. Как будто завтра - послезавтра все умрут от неизвестного вируса и осталось день - два на то, чтобы поржать и позлорадствовать", - отметил блогер Евгений Ихельзон.

Скриншот: Facebook/ Евгений Ихельзон

Блогер Антон Ходза в связи с отставкой Луценко напомнил о методах, которые у нас используют правоохранительные органы.

"Интересно, как в ЕС и США справляются с раскрытием преступлений? Там также пытки использовать нельзя. Как же они, бедоси, справляются?", - пишет Ходза.

Скриншот: Facebook/ Антон Ходза

Также украинцев удивляет молчание министра МВД Арсена Авакова по поводу отставки гепрокурора, который никак не прокомментировал это событие, даже - на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Вадим Фолькер

По мнению некоторых пользователей, это связано с тем, что активисты требовали отставки не только генпрокурора, но и самого Арсена Авакова.

Скриншот: Facebook/ Роман Шрайк

Депутат и журналист Сергей Лещенко отмечает, что, по его мнению, Луценко должен работать до конца и нести ответственность за власть, а нынешнее заявление - это попытка сбежать с тонущего корабля.

Скриншот: Facebook/ Сергій Лещенко

Некоторые пользователи соцсетей полагают, что отставка Луценко свидетельствуют о том, что президент Украины Порошенко теряет свои позиции.

Скриншот: Facebook/ Черноморск

Беглый нардеп Александр Онищенко полагает, что Луценко - это лишь соратник Порошенко, который откажется от президента накануне выборов. "Никто не будет за него бороться", - прокомментировал он.

Скриншот: Facebook/ Александр Онищенко

А блогер Анастасия Рейн отметила, что день, когда генпрокурор сообщил об отставке, совпадает с Днем освобождения Киева от фашистских захватчиков.

"Символично", - прокомментировала она.

Скриншот: Facebook/ Анастасия Рейн