Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что сегодня подаст заявление об отставке. Это произошло во время выступления перед народными депутатами.

"Страна" разобралась, что послужило для этого поводом и узнала насколько ставка реальна.

1. Почему Луценко заявил об отставке?

В качестве обоснования своего решения Луценко сказал следующее: "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется". Это прозвучало в контексте доклада о ходе расследования покушения на активистку Катю Гандзюк, которая в воскресенье скончалась.

"Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Катерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться. Но двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытые преступления, я допустить не могу, - сказал Юрий Луценко. - А вам решать – или Мустафа Найем будет руководить следствием и с экранов телевизора называть виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это ответственность".

Стоит отметить, что поводом для такого спича послужило обращение 74 общественных организаций, которые накануне призвали Юрия Луценко и главу МВД Арсена Авакова подать в отставку.

Вероятно, это и вывело из себя генпрокурора, который большую часть своего выступления в Раде посвятил тому, что преступление фактически раскрыто, а вот некоторые нехорошие люди пиарятся на смерти активистки.

2. Как отреагировали политики и эксперты на заявление об отставке?

Мустафа Найем, о котором упомянул генпрокурор, прокомментировал его заявление так: "убегает не потому, что не хочет работать, а потому что он идет на выборы и не хочет брать на себя эту ответственность. И да, когда он говорит, что или он, или мы, то лучше мы. Лучше мы будем расследовать эти дела, и доказывать, показывать, кто конкретно виноват и кто кого заказал", - сказал он.

По мнению нардепа, должна быть создана Временна следственная комиссия, чьей задачей должно быть, в том числе, определить, действительно ли расследуют убийства и избиения активистов, или это имитация. "Поэтому если эта комиссия будет создана, и господин Луценко действительно уйдет в отставку, то, значит, мы на правильном пути", - резюмировал Найем.

Соратник Найема по группе еврооптимистов Сергей Лещенко написал на своей странице в ФБ так: "В своем выступлении генпрокурор Луценко подал прошение об отставке. Его мотивы понятны - хочет сбежать с тонущего корабля. Видит, что Порошенко будет использовать силовиков для переизбрания. Хочет перестроиться в новый проект на выборы. Ну уж нет, пусть работает до конца - и несет ответственность за власть, одной из колонн которой он был в течение двух с половиной лет как генеральный прокурор, то есть главный законник страны".

А политолог Руслан Бортник полагает, что Луценко ведет свою сложную политическую игру.

"Заявление об отставке Генерального прокурора Луценко - это прежде всего ультиматум окружению президента и игра на повышение ставок. Имеет несколько целей и причин:

1. Луценко давно уже угрожал уйти (недавно говорил, что после выборов президента), но хотел сделать это красиво и дело Ганзюк создаёт такие условия;

2. Это также крайняя попытка сбросить давление окружение президента, пытающееся превратить Генпрокурора в политического киллера. Это уже привело к ожерелью закулисных конфликтов, которые, которые прорывались то в заявлениях Луценко о союзе с Кличко или отказом ГПУ возбуждать уголовное дело против Гриценко (и Тимошенко в будущем). Луценко опытный политик и пытается дистанцироваться от команды Порошенко (как это раньше сделал Ложкин и другие), для того чтобы сохранить политические перспективы на следующий политический цикл;

3. Понимание того, что в ВРУ крайне сложно провести его отставку: коалиции нет, кандидатуру нового Генпрокурора согласовать крайне сложно, а его заместителем является представитель НФ - что вряд-ли устроит Банановую. Поэтому эта отставка имеет все шансы не состояться, а Луценко "вырывается на свободу" поля политического маневра", - написал Руслан Бортник у себя на ФБ.

3. А вообще - какая процедура увольнения генпрокурора?

Представление об отставке должен внести в Раду президент Украины. И уже Рада 226 голосами его должна утвердить.

4. Если в Раду подадут представление на отставку генпрокурора, то хватит ли голосов?

По состоянию на сейчас голосов нет. Что и показало рейтинговое голосование - "за" было только 38 человек. Кроме того, фракции правящей коалиции (БПП и "Народный фронт") уже заявили, что голосовать за отставку не будет.

5. Зачем генпрокурор на самом деле сделал заявление об отставке?

Луценко прекрасно понимал, что в контексте смерти Гандзюк Рада его отставку не поддержит. Так как обе партии власти - и БПП и НФ сейчас вместе находятся под ударом по этому делу. Особенно после того как появилась крайне невыгодная для Банковой версия о причастности к нападению помощника депутата от БПП.

"Его заявление - это красивый жест, чтобы показать какой он крутой и храбрый мужик, - говорит "Стране" нардеп, близкой знакомый с Юрием Луценко. - Юрий Витальевич, возможно, и готов уйти в отставку, громко хлопнув дверью. В конце концов он уже говорил, что покинет свой пост после выборов. Но это должен быть совсем другой повод. Например, какое-то коррупционное дело, которое ему не будет давать довести до конца окружение президента или верхушка "Народного фронта". Уйти из-за смерти Гандзюк - это фактически расписаться в собственной виновности. Луценко на это не пойдет. То есть, это просто пиар".