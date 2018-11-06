Верховная Рада сегодня, 6 ноября, создала временную следственную комиссию в связи с убийством херсонской активистки Екатерины Гандзюк. За это решение проголосовали 259 народных депутатов, пишет ЛБ.

Председателем Комиссии назначен внефракционный депутат Борислав Береза, заместителем председателя - Сергей Алексеев (фракция "Блок Петра Порошенко"). В состав комиссии войдут депутаты Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов и Василь Яницкий (все - БПП); Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий и Антон Геращенко (все - "Народный фронт"); Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов (оба - "Оппозиционный блок"); Елена Сотник ("Самопомощь"), Игорь Луценко ("Батьківщина"), Андрей Шипко ("Відродження"), Евгений Рыбчинский ("Воля Народа"), Остап Еднак (внефракционный), Игорь Мосийчук (Радикальная партиия Олега Ляшка) и первый заместитель председателя Верховой Рады Ирина Геращенко.

Напомним, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. Она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз и перенесла многочисленные операции по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

Известно о пятерых лицах, которые обоснованно подозреваются в покушении на убийство Гандзюк. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Все они являются участниками боевых действий на востоке Украины в составе добровольческих формирований, в частности - Украинский добровольческой армии. Торбин и Васянович награждены орденами "За мужество" III степени. Однако неизвестными остаются заказчики убийства.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада вызвала представителей МВД, ГПУ и СБУ для отчета после убийства Гандзюк.

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