Глава Нацполиции Сергей Князев сегодня, 6 ноября, обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом с подозреваемыми в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла, пишет УП.

Он продемонстрировал их, докладывая в Верховной Раде о результатах следствия полиции. По словам Князева, допросили 5 задержанных лиц и 367 свидетелей, провели 9 обысков, провели более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий – после чего установили обстоятельства преступления.

Видео: youtube.com

На одном из обнародованных видео мужчина говорит, что им предложили "проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанных с коррупцией". Вознаграждение обещали 4 тысячи долларов – на всех.

По данным полиции, злоумышленники сначала планировали побить Катерину Гандзюк за вознаграждение в 5 тысяч долларов, но потом решили применить к ней серную кислоту.

Нападение готовили в городе Олешки, а 26 июля, накануне преступления, организатор Сергей Торбин и его соучастники приобрели серную кислоту в Каховке. Личность продавца установили. Князев сказал, что были установлены организатор преступления, двое его соратников и непосредственный исполнитель: "Все, к сожалению, участники АТО".

Еще на одном из видео мужчина рассказывает, что приобрел две бутылки серной кислоты за 300 гривен, которые получил от Торбина. Еще последний дал 10 тысяч гривен "на расходы", сказал подозреваемый.

Видео: youtube.com

По данным полиции, среди пяти исполнителей преступления был водитель и нападающий, а другие наблюдали за территорией.

На одном из видео показано следственный эксперимент, когда мужчина показывает, что плеснул кислоту в Гандзюк сзади, по лопаткам – а оттуда она попала на лицо. После совершения преступления, по дороге в Олешки, нападавший выбросил обувь, испорченную серной кислотой, и бутылку в реку. Их потом изъяли. Еще одну бутылку с серной кислотой изъяли в Олешках.

Видео: youtube.com

Князев отметил, что всем 5 лицам, которых считают исполнителями нападения, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Производство по заказчикам расследует Служба безопасности Украины, поэтому Нацполиция решила передать производство по исполнителям, которое фактически завершила, в Главное следственное управление СБУ.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко рассказал, что Гандзюк перед смертью сама назвала ему имена троих заказчиков.

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