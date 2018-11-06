Сегодня, 6 ноября, после силового взлома дверей в квартире Елены Бережной, сотрудники СБУ закрылись внутри помещения, так и не дождавшись адвокатов женщины. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"За закрытой дверью слышны крики Бережной о том, что ее "за волосы тягают", - сообщает журналист о насилии над женщиной.

При этом, как удалось узнать нашим корреспондентам, СБУ хочет провести обыск в квартире Бережной в рамках уголовного дела по статье 110 УК Украины ("призывы к нарушению территориальной целостности Украины", максимальный срок - три года тюрьмы). Под этим же предлогом сегодня проводятся обыски у Ирэны Кильчицкой и у Василия Волги и других соратников Елены Бережной.

Напомним, Елена Бережная - мама погибшей правозащитницы Ирина Бережной.

По версии Елены Бережной, силовики хотят сорвать сегодняшний митинг у памятника Ватутина. По версии юриста и экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой, сотрудники спецслужб ищут доказательства сепаратистской деятельности Бережной.