В честь встречи американского и российского президентов, которая прошла минувшим летом в Хельсинки, в США выпустили памятную монету с надписями на английском и русском языках. Причем в русском тексте допущены сразу три ошибки. Об этом пишет "Корреспондент".

На одной стороне монеты изображены лидеры государств на фоне флагов, на другой - хельсинский кафедральный собор, рядом с которым проходили переговоры, и надписи на русском языке с ошибками - "ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельпинский саммит".

Монета выставлена на продажу в интернет-магазине Белого дома.

Фото: whitehousegiftshop.com

Ранее "Страна" писла о том, что в Кремле заявили о двух встречах Путина и Трампа, что состоятся до Нового года.

Также мы сообщали, что у Трампа хотят перенести длинную встречу с Путиным из Парижа на саммит G20 в Буэнос-Айресе.