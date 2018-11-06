Сегодня, 6 ноября, генпрокурор Юрий Луценко рассказал о проверке 12 лиц в заказе убийства Екатерины Гандзюк, три имени вероятных заказчиков назвала ему сама активистка перед смертью.

"Сейчас мы имеем подозрения в отношении 12 лиц, которые могут быть причастны к заказу этого преступления", - заявил он. При этом генпрокурор утверждает, что утечка информации в СМИ нарушила планы следствия. "Вчерашняя утечка информации подорвала успешность действий следствия", - заявил Луценко.

Он надеется, что дело против исполнителей нападения на активистку будет передано в суд до конца текущего года.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но позже перевели в медучреждение Киева.

4 ноября стало известно о смерти Екатерина Гандзюк от полиорганной недостаточности, химических ожогов 30-39% процентов тела. Следователи также изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).