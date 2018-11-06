Дочь депутата Верховной Рады Станислава Березкина ("Воля народа") Виктория, которую подозревают в хищении 20 млн долларов кредита Ощадного банка, сбежала в Монако. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мы установили, что она вылетела в Монако", - сказал источник.

По его словам, Березкина сбежала в тот же день, когда состоялись задержания шести подозреваемых по делу, в том числе и сына депутата.

В связи с побегом правоохранительные органы намерены объявить дочь Березкина в розыск.

Кроме того, собеседник сообщил, что вероятно во вторник генпрокурор Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Березкина.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Березкин назвал голословными обвинения в адрес его сына, которого подозревают в хищении 20 млн долларов кредита Ощадбанка.

Также мы сообщали, что в ГПУ направили материалы для представления на нардепа Березкина из-за дела Ощадбанка.