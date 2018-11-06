Донецкий Шахтер вылетел в Англию, где в среду, 7 ноября, в четвертом туре Лиги чемпионов сыграет против Манчестер Сити (домашнюю встречу "горняки" проиграли 0 - 3 - Прим.Ред.).

Цена матча для чемпиона Украины невероятна высока. Чтобы сохранить реальные, а не призрачные шансы на выход в 1/8 финала, дончанам нужно побеждать. В то же время и "горожанам" нужна победа, чтобы гарантировать себе путевку в плей-офф.

Перед игрой бразильские легионеры Донецка Жуниор Мораес и Майкон рассказали УЕФА о том, как живется и играется в Украине, и что для них значит Шахтер.

Жуниор Мораес, фото: shakhtar.com

Майкон, фото: shakhtar.com

Итак, вот что поведали футбольные звезды.

Чем бразильцы отличаются от других футболистов

Жуниор Мораес: - Импровизация и еще немного таланта. Трудности, с которыми мы сталкиваемся в Бразилии, помогают нам с импровизацией, техникой и прочим подобным. Думаю, именно это является нашей отличительной чертой.

Майкон: - Соглашусь. Это импровизация и возможность делать то, что мы любим. Нам все это очень нравится. Но, думаю, именно умение импровизировать в первую очередь отличает нас от других.

Как на родине пентакампеонов относятся к Шахтеру

Майкон: - Команда, в которой выступает много наших соотечественников. За этот клуб поиграло немало блистательных бразильцев, особенно на старте карьеры. Игра в "Шахтере" предоставляет хорошие возможности для дальнейшей карьеры как на клубном уровне, так и в сборной. Команда открывает для бразильцев множество дверей и очень нас поддерживает. Мне кажется, что сейчас это самый бразильский клуб в Европе.

Жуниор Мораес: - Уверен, что бразильская публика испытывает к "Шахтеру" особенные чувства, поскольку в команде очень много представителей нашей страны. Очень важно отметить, что клуб проделывает большую работу, привлекая талантливых бразильских футболистов и адаптируя их в Европе. Только посмотрите, сколько высококлассных игроков прошло через "Шахтер" и теперь играет в ведущих клубах Европы! "Шахтер" знает свое дело, и этим словам есть веские доказательства. Бразильцы любят этот клуб.

Что легионеры думают об Украине

Жуниор Мораес: - Лично мне кажется, что ничего общего между Украиной и Бразилией нет. Это совершенно разные страны. Я вижу привлекательными именно отличия. Знакомство с другой культурой и сопоставление различий очень хорошо помогает понять людей.



Майкон: - Наверное, Жуниор может больше рассказать на эту тему, так как играет здесь подольше моего. Лично мои впечатления - страны очень разные. Главные трудности - холод и языковой барьер. Преодолевать эти сложности непросто, но необходимо, если хочешь добиться успеха в жизни. Если сумеешь приспособиться к культуре и к людям, твоя жизнь будет просто отличной. Поэтому здесь и играет на протяжении долгих лет так много бразильцев. Они проводят здесь по пять-семь лет. Не будь это страна с такой яркой культурой, бразильцы здесь надолго бы не задерживались. Это важно подчеркнуть.

Барбекю и рестораны - хороши, но нет пляжей

Майкон: - Устраиваем барбекю, это мы можем делать довольно часто. Также собираемся вместе с друзьями, особенно с теми, кто связан с клубом. Вместе мы проводим много времени. Нечто подобное делаем и в Бразилии. Здесь можно куда-то выбраться с семьей, рестораны тут хорошие, да и красивых мест немало. В этом смысле наша жизнь тут от бразильской сильно не отличается.

Жуниор Мораес: - А мне очень не хватает здесь пляжа...

Майкон: - О да! Это точно!

Ранее "Страна" сообщала, что матч Манчестер Сити - Шахтер обслужит роковой для Украины судья из Венгрии.