Генпрокурор Украины Юрий Луценко, подавший заявление об отставке, заявил, что на причастность к заказу убийства советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк проверяют 12 человек.

"Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 лиц, которые вероятно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем", - сказал Луценко, выступая в Верховной Раде.

Генпрокурор подчеркнул, что в понедельник, 5 ноября, произошла утечка в СМИ одной из версий следствия. "12 лиц, которые нами разрабатываются по причастности к преступлению, в связи со вчерашней утечкой, конечно, получили необходимую им информацию", - сказал генпрокурор.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но позже перевели в медучреждение Киева.

Изначально дело было открыто по статье "хулиганство", затем его переквалифицировали как "нанесение тяжких телесных повреждений", а когда подтвердилось, Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификацию изменили на покушение на "убийство с особой жестокостью". Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п.11 ч..2 ст..115, ст..15 Уголовного кодекса Украины).

По подозрению в совершении покушения были задержаны пятеро подозреваемых.

4 ноября тало известно, что Екатерина Гандзюк скончалась и следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил о 20 версиях причин убийства Кати Гандзюк.

Также мы сообщали, что Рада вызвала представителей МВД, ГПУ и СБУ для отчета после убийства Гандзюк.