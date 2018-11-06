Глава Евросовета Дональд Туск не исключил риск Polexit (выход Польщи из ЕС, по аналогии с британским Brexit) из-за резонансной судебной реформы Варшавы. Он также рассказал о рисках выхода Польши из Евросоюза. Об этом сообщает Daily Еxpress.

По словам Туска, совершенно неважно, планирует ли лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский выйти из ЕС или только инициирует определенные процессы в польской политике, которые рано или поздно приведут к этому. "Ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", - отметил Туск.

Глава Совета ЕС добавил, что в свое время очень плотно работал с экс-премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном по вопросу предотвращения Brexit. "У меня есть опыт работы с экс-премьером Великобритании Кэмероном, я работал с ним изо дня в день, чтобы избежать Brexit. Именно он придумал идею референдума, а затем сделал все, чтобы удержать Великобританию в Европейском союзе. Но он и стал причиной выхода", - добавил Туск.

В конце интервью он выразил надежду, что "Европа окажется умнее, чем нынешние министры Польши".

Напомним, 24 сентября Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за резонансной судебной реформы Варшавы. Европейская комиссия утверждает, что польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС, поскольку подрывает принцип независимости судебных органов.

Согласно судебной реформе, пенсионный возраст судей Верховного суда понижается с 70 до 65 лет, в результате чего 27 из 72 судей Верховного суда должны уйти в отставку. Эта мера также относится к главе Верховного суда Малгожаты Герсдорф, чей шестилетний мандат (закрепленный в Конституции Польши) будет досрочно прекращен. Кроме того, спорная судебная реформа, утвержденная Польшей, предполагает в том числе контроль парламента и Минюста над назначением судей.

Польша все претензии ЕС отвергает и подчеркивает, что будет проводить все реформы, исходя исключительно из своих внутриполитических интересов.

Ранее Венецианская комиссия раскритиковала польский закон о Конституционном трибунале.

Как сообщала "Страна", в ЕС назревает серьезный конфликт из-за финансов между центром и "новой Европой". Так, Еврокомиссия собирается существенно урезать финансирование стран Центральной и Восточной Европы – более чем на 30 млрд евро. Польше, например, снимут 19,5 млрд евро. В Варшаве грозят бойкотом. По словам польского министра развития Ежи Квецинского, подобные меры могут привести к дальнейшему росту напряженности между восточным и западным блоками в ЕС.