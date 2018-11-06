В Киеве СБУшники взломали вход и ворвались в квартиру Елены Бережной, которая отказывалась пускать силовиков в свою квартиру до прибытия адвокатов. Об этом "Стране" рассказала сама Бережная.

Обыск в квартире Бережной хотят провести в рамках уголовного дела по статье 110 УК Украины ("призывы к нарушению территориальной целостности Украины", максимальный срок - три года тюрьмы).

Напомним, ранее Бережная сообщила, что обыски СБУ идут и у ее соратников, которые также хотели принять участие в мероприятии. Она предположила, что таким образом мог быть сорван сегодняшний митинг у памятника Ватутина.

Отметим, что по делу Елены Бережной обыски проводятся и у Ирэны Кильчицкой, и у Василия Волги. По словам Кильчицкой, сотрудники спецслужб ищут доказательства сепаратистской деятельности Бережной.

Елена Бережная - мама погибшей правозащитницы Ирина Бережной.