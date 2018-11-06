Администрация Facebook забанила аккаунты известного юриста Андрея Портнова. Об этом сообщила его коллега и адвокат Елена Лукаш на своей странице в соцсети.

"В рамках углубления демократии и свободы слова НЕ только на двух основных аккаунтах,

но уже и на дублирующем ЗАБАНЕН Андрей Портнов. Также удалены все его сегодняшние посты. Формальная причина - запрет иметь более одного аккаунта. Я Портнова знаю давно. Когда ему мешают говорить, он с утроенной энергией начинает это делать. Времени больше появляется и азарта. Теперь он не слова будет подбирать, а действия. Мне жаль тебя, коллективная шоколадная кукла вуду. Хотя, погорячилась. Не жаль.

P.S. Узнаю, где снова читать Портнова - сообщу вам", - написала Елена Лукаш.

Отметим, что последняя запись на странице Андрея Портнова от 3 ноября посвящалась соглашению Петра Порошенко с патриархом Варфоломеем.

Напомним, массовые блокировки и "сносы" популярных аккаунтов в Facebook уже стали обычным явлением. Причем жертвами постоянных банов становятся в основном те блогеры и политики, которые критикуют нынешнюю власть.

Также "Страна" писала, что планах украинских властей перейти к более жестким мерам воздействия на блогеров и СМИ - закрытию изданий и тотальному контролю за контентом крупнейших телеканалов. Это произошло после того, как попытки Банковой управлять общественным мнением при помощи армии проплаченных блогеров оказались малоэффективными.

Кроме того, заказы из Администрации президента в последнее время часто разгоняют по сети через так называемые "фермы девочек" - фейковые аккаунты с большой базой друзей и реальных (!) подписчиков - до 15 тысяч человек. Об этих обитателях Facebook "Страна" рассказала в материале "Цена лайка".