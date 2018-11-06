Во время выступления в Верховной Раде Украины генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что подаст сегодня же заявление об отставке.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", - сказал Луценко с трибуны Верховной Рады во вторник, выступая о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Также он попросил рассмотреть заявление уже на этой неделе: "Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Катерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться. Но двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытые преступления, я допустить не могу".

Кроме того, он напомнил, что подает заявление об отставке "как глава правоохранительной системы": "А вам решать - или Мустафа Найем будет руководить следствием и с экранов телевизора называть виновных, или правоохранительне органы, которую несут за это ответственность", - резюмировал генпрокурор.

Юрий Луценко – первый генпрокурор в Украине без юридического образования, который занимает эту должность с середины мая 2016 года. Чтобы назначить Луценко на эту должность, Верховная Рада приняла новый закон о деятельности Генпрокуратуры, который позволяет занимать должность руководителя человеку без юридического образования. Сам Луценко после голосования обещал бороться с чиновниками-коррупционерами. Кроме того, Луценко обещал пробыть на посту два года, чтобы завершить реформирование органов прокуратуры. В частности, формирование общественного совета прокуроров – органа самоуправления, который самостоятельно будет принимать решение назначения и увольнения, а генпрокурор только подписывать приказы.

Напомним, на управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Катерину Гандзюк напали 31 июля. Около 08:30 чиновница вышла из подъезда собственного дома и направилась по своим делам, а из кустов навстречу вышел парень лет 20-25 с емкостью в руках. Поравнявшись с женщиной, он плеснул содержимое емкости ей в лицо и сбежал.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. Официальной причиной смерти Гандзюк названа "полиорганная недостаточность, химические ожоги 30-39% процентов тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений".

Ранее "Страна" сообщала, что после убийства Гандзюк 73 организации потребовали отставки Авакова и Луценко.

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