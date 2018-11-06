Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию 3-4 ноября было подписано соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

Об этом сообщает Украинский военный портал со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

По данным источников, в подписании соглашения участвовали министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский и председатель "Укроборонпрома" Павел Букин.

Фото: mil.in.ua

По информации портала, переговоры о покупке беспилотников продолжались около двух лет и сейчас рассматривается возможность локализации части производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на мощностях ГП "Антонов", входящего в состав концерна "Укроборонпром".

Турецкий беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

"Так в 2015 году состоялись тестовые запуски ПТРК UMTAS, в а 2016 году появилась официальная информация об их успешном боевом применении против курдских отрядов, что подтвердило их заявленные тактико-технические характеристики", - уточнили эксперты.

Турецкие БПЛА оснащены двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов. Боевые дроны оборудованы системой автоматического взлета и посадки.

"Bayraktar TB2" побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Сколько именно беспилотников поступит в Украину не уточняется.

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