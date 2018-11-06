Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк рассматривается более 20 версий, заказчики этого преступления должны понести ответственность. Об этом Порошенко сказал на встрече с молодежью во вторник в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Хочу заявить, что ни одна версия (а их сегодня больше 20) не будет отброшена. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия. Я как президент не имею возможности и не должен получать информацию, которая может помешать расследованию. Но власть должна обеспечить прозрачность, а правоохранительные органы - эффективно работать. Только так можно установить истину и наказать зло", - сказал Порошенко.

Президент Украины также сообщил, что по информации правоохранителей убийство советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк в значительной мере раскрыто, но не до конца.

"Трагическая развязка стала следствием злостного нападения и другого мнения тут точно быть не может. И вопреки эмоциональности очень многих заявлений… - и я это подчеркиваю, исходя из той информации, которую мне предоставили по моей просьбе представители правоохранительных органов – это преступление уже в значительной мере раскрыто. Найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор ", - сказал президент на встрече с молодежью во вторник в Киеве. Вместе с тем он подчеркнул, что не считает, что это преступление раскрыто до конца.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада вызвала представителей МВД, ГПУ и СБУ для отчета после убийства Гандзюк.

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