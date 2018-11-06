Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2018 года. Им стал 46-летний британский актер Идрис Альба (известный по фильмам "Лютер" и "Темная башня"). Об этом сообщает журнал People.

В интервью актер признался, что сначала не поверил в это. "Когда мне об этом сказали, я подумал" "Да ладно, не может быть! Серьезно?" Потом посмотрел на себя в зеркало и отметил, что сегодня довольно секси. Но, если честно, это просто приятное чувство и приятный сюрприз, который точно укрепит мою самооценку", - отметил Альба.

В 2019 зрители увидят актера в боевике "Хоббс и Шоу", в котором ему досталась роль главного злодея.

Фото: people.com

Год назад журнал People назвал самым сексуальным мужчиной 41-летнего американского кантри-певца Блейка Шелтона, с которым встречается Гвен Стефани.

Заметим, что в 2016 году самым желанным мужчиной планеты назвали 44-летнего Дуэйна Джонсона. До него это звание получил Дэвид Бекхэм. А несколько лет назад журнал назвал самым сексуальным Адама Левина, которого на тот момент знали лишь в Америке.