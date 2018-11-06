Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинскую власть виновными в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал выплатить по 11 тыс. евро каждому из 12 пострадавших. Об этом говорится в решении суда. Еще пятерым заявителям суд присудил по 9 тыс. евро компенсации.

Отметим, речь о деле "Бурля и другие против Украины". Оно касается заявления ромских семей, поданных против украинских властей из-за погрома, устроенного в 2002 году в поселке Петровка Одесской области. Заявители утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае были соучастниками нападения, а в лучшем случае ничего не сделали, чтобы предотвратить противоправные действия.

ЕСПЧ единогласно постановил, что в данном деле есть нарушение ст. 8 (право на уважение дома) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека. Суд также решил, что в отношении ряда заявителей были нарушения ст. 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции.

Суд отклонил аргументы украинского правительства о том, что власти не принимали участие в погроме. ЕСПЧ также отметил, что решение правоохранителей не защищать данную группу лиц можно трактовать как унижающее достоинство. Кроме того, по мнению суда, украинское следствие было неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.

Напомним, в сентябре 2002 года в деревне Петровка в Одесской области был убит 17-летний юноша, этнический украинец. В совершении преступления заподозрили одного из местных ромов. Сразу же после этого селяне потребовали изгнания всех ромов из населенного пункта. Их поддержал сельсовет и поручил правоохранителям исполнить соответствующие решение. Однако, едва ромы начали собираться, ночью в их дома нагрянули разъяренные люди - они обыскивали жилища, а затем громили. Уголовное дело по факту погрома было начато 10 сентября 2002 года, а в 2009 году было остановлено. На данный момент пострадавшие ромы проживают в Березовском районе Одесской области.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе националисты провели ксенофобскую акцию против ромов.

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