170 народных депутатов получают государственную компенсацию на аренду жилья в Киеве. При этом 120 нардепов задекларировали миллионы сбережений, а минимум 25 из них имеют жилье в столице или элитном пригороде. Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

По закону, парламентарии, которые не владеют жильем в столице и 30 километрах вокруг Киева, имеют право на компенсацию из денег налогоплательщиков. Ежемесячно им начисляют по 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице "Киев". За один день - это 650 гривен, за год - 240 тысяч.

Среди получателей компенсации есть даже официальные владельцы жилья в столице или 30-километровой зоне вокруг Киева.

Например, член депутатской группы "Воля народа", Игорь Молоток, который вместе с семьей задекларировал около 20 миллионов гривен сбережений и лично владеет загородным имением в селе Романков, под Киевом.

Молоток получение компенсации сначала пытался объяснить, что его имение слишком далеко от Киева (хотя на самом деле меньше, чем в 30 км от Верховной Рады), а потом вдруг вспомнил о якобы ремонте, из-за которого не может жить в доме.

Однако журналисты зафиксировали, что в рабочие дни утром возле загородного дома Молотка стоят иномарки. Кроме того, у жены депутата есть в Киеве квартира на 150 кв.м.

Недвижимость в Киеве есть и у депутата от "Народного фронта" Владимир Шкварилюка. Квартиру он купил в июле 2016 года, но за 2 года он якобы не сделал ремонт, поэтому просит компенсацию якобы на аренду.

У одного из самых богатых депутатов Верховной Рады экс-регионала, а ныне члена партии "Видродження" Евгения Геллера есть целый дворец с собственным парком в Козине, но ежемесячно он получает компенсацию из средств налогоплательщиков.

20 тысяч ежемесячно получает и владелец столичной квартиры с 57 миллионами сбережений Аркадий Корнацкий из БПП, и Александр Пресман, состояние семьи которого составляют почти 80 миллионов гривен, без учета Maybach, Bentley, Porsche, Range Rover и столичной квартиры.

Отмечается, что кое-кто из депутатов предусмотрительно оформил недвижимость на родственников, например, нардеп от БПП Руслан Демчак.

Изысканное имение под Киевом с бассейном и спортивной площадкой, которым пользуется Руслан Демчак, записано на его отца, бывшего учителя физкультуры.

Или фигурант "янтарного дела", депутат от "Народного фронта" Максим Поляков, который живет в пентхаусе на 227 кв.м. в столичном жилом комплексе "Кристалл Парк". Эта квартира - официально жилье сестры Полякова. Но 11 миллионов гривен на покупку пентхауса сестра Полякова, как установили сыщики НАБУ, получила от помощницы самого Полякова.

Киевские квартиры записали на жен и другую родню и получают компенсацию нардепы-миллионеры: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Киссе (Видродження), Виталий Барвиненко (Видродження), Станислав Березкин (депутатская группа "Воля народа"), Игорь Бриченко (Народный фронт) Александр Долженков (Оппозиционный блок), Юрий Одарченко (Батькивщина), Иван Рыбак (БПП), Владислав Севрюков (БПП), Олег Мусий (позафракционный).

При этом аппарат Верховной Рады, раздавая по 20 тысяч гривен в месяц, даже не проверяет, есть ли в собственности депутата или его семьи столичное жилье.

"Предоставление народным депутатам справок от гостиницы или владельца жилья для отчетности о потраченных средствах, а также проведения проверок Управлением делами Аппарата Верховной Рады законом о статусе народного депутата не предусмотрено", - заявил первый заместитель руководителя Аппарата ВР Петр Боднар.

Как сообщала "Страна", НАБУ обязали завести дело о незаконном обогащении нардепа Антона Геращенко.

Ранее журналисты-расследователи все-таки выяснили, каким образом лидер радикалов Олег Ляшко приобрел элитный бронированный черный внедорожник Cadillac Escaladе 2011 года выпуска.

Также "Страна" писала про подпольное казино в элитном жилом комплексе Киева.