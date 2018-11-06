В рейтинге Pollution Index 2018 Mid-Year Киев попал в десятку самых грязных городов Европы. Данные приведены на сайте Numbeo.

Список составлен на основе анализа экологии 76 городов Европы. Лидером по загрязнению признан македонский Тетово. Показатель его загрязнения - 97,57 пункта. Вторую позицию занял итальянский Неаполь (84,61 пункта). На третьем месте - столица Македонии Скопье с индексом 82,17 пункта. Киев занял 10 место с 67,55 пунктами.

Также в топ-10 вошли албанская столица Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины Сараево, польский Краков, а также Пловдив (Болгария). Российский Санкт-Петербург занял 17-е место, обогнав Москву по уровню загрязнения на две позиции.

В рейтинг также попали два украинских города - Львов (58,08 пунктов) на 30 месте и Харьков (56,05) на 31 месте.

Самыми благоприятными для жизни с точки зрения экологии стали две европейские столицы — Хельсинки (Финляндия) и Рейкьявик (Исландия).

Скриншот: numbeo.com

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован рейтинг самых грязных городов Украины и таблица их загрязнений.

Также мы писали, что жители Оболони и центра Киева пожаловались на ядовитую дымку в воздухе и неприятный запах.