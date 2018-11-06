В центре Киева утром во вторник, 6 ноября, общественное объединение АвтоЕвроСила устроило "предупредительную акцию" в поддержку либерализации растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщают "Вести".

Уточняется, что участники митинга припарковали свои автомобили перед зданием столичной мэрии на Крещатике. При этом они зажгли файеры и дымовые шашки.

Митингующие грозят заблокировать правительственный квартал, а также обещают принести 7 ноября под стены Кабмина яйца, зеленку, резиновые изделия и мусор, если законопроект о растаможивании авто на еврономерах не будет принят.

Напомним, что владельцы авто с "евробляхами" анонсировали проведение нового митинга под Верховной Радой 7 - 8 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что Верховный суд объяснил, что не разрешал пользоваться ввезенными для транзита "евробляхами".