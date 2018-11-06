Сегодня, 6 ноября, в квартиру к известной правозащитнице Елене Бережной нагрянули сотрудники СБУ. Об этом она сообщила "Стране".

"В квартиру тарабанят СБУ!", - сказала Елена Бережная.

Также она сообщила, что сегодня на 11:00 был запланирован митинг и возложение цветов к памятнику Ватутина в связи с 75-летием освобождения Киева от фашистов.

По словам Бережной, обыски СБУ идут и у ее соратников, которые также хотели принять участие в мероприятии.

"Таким образом хотят сорвать митинг у памятника Ватутина. Но он все равно состоится - туда придут ветераны", - сказала нам Елена Бережная. Сама она дверь работникам СБУ не открывает и ожидает прибытия адвокатов.

Тем временем канал Newsone показал как действуют силовики. Причем один из них заявил. что все законно.

"Проводятся абсолютно законные действия. У нас есть некоторые основания, есть решение Печерского райсуда Киева и мы попробуем провести обыск, но указанная личность отказывается открывать дверь", - рассказал один из представителей силовых служб.

Видео: NEWSONE

Одновременно с этим СБУ пришла с обысками к экс-заму Черновецкого Ирэне Кильчицкой и Василию Волге, лидеру партии "Союз левых сил". Об этом в своем Facebook сообщил журналист Александр Мединский.

Фото: facebook.com/nemedinsky

Напомним, что Елена Бережная - мама погибшей правозащитницы Ирина Бережной.

Ранее "Страна" писала о трагической смерти Ирины. Она погибла 5 августа во время аварии на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Автомобиль, в котором находилась Бережная и ее 8-летняя дочь Даниэла, съехал с горной дороги и врезался в столб. За рулем был 38-летний гражданин Болгарии, у которого внезапно случился инсульт.

Водитель и Ирина погибли на месте. Маленькая Даниэла получила незначительные травмы, поскольку сидела сзади, в автокресле.