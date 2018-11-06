В Киеве пятеро сотрудников службы безопасности Украины заблокировали офис юриста и экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой. Об этом сообщает "Гордон".

По словам Кильчицкой, заблокированный силовиками офис находится рядом со школой и используется только для детей. Его помещение юрист арендовала во время Майдана, чтобы в случае опасности можно было быстро забрать детей.

"Я в этом офисе почти не бываю. Секретари здесь занимаются расписанием детей. Никакой бизнес тут не ведется. Сегодня утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Они никого не впускают и не выпускают", – рассказала Кильчицкая.

По ее словам, сотрудники спецслужб ищут доказательства сепаратистской деятельности матери погибшей в автомобильной катастрофе экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной.

"Они считают, что Елена Бережная – мама погибшей Ирины Бережной, которая была моей подругой, занимается здесь сепаратистской деятельностью", – отметила юрист.

Кроме того, по сообщения в соцсетях обыски по этому же делу проходят и у политика Василия Волги.

Как сообщала "Страна", сегодня утром в квартиру к Елене Бережной также нагрянули сотрудники СБУ. Таким образом, по словам женщины, хотят сорвать митинг у памятника Ватутина.

Напомним также, что ранее Елену Бережную облили зеленкой "патриоты Украины".