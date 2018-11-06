Во вторник, 6 ноября, донецкий Шахтер вылетел в Англию, где сыграет с Манчестер Сити в четвертом туре Лиги чемпионов. Игра состоится 7 ноября, в среду, начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Примечательно, что в Англию "горняки" отправились в самом боевом составе. Паулу Фонсека взял и Тайсона и Марлоса, которые буквально на днях восстановились от травм.

Официальный Facebook донецкой команды разместил фоторепортаж из аэропорта "Борисполь" перед вылетом и попросил болельщиков пожелать удачи команде.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Итак, вот кто улетел в Англию

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко

Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко, Маркиньос Сиприано, Дентиньо, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что матч Манчестер Сити - Шахтер обслужит роковой судья для Украины.

Также мы рассказывали, что Шахтер одержал победу над Динамо в Украинской премьер-лиге.