6 ноября исполнилось 75 лет со дня освобождения Киева от фашистов. По этому случаю киевляне несут цветы к памятнику генералу Ватутину, который командовал первым Украинским фронтом.

Возле памятника собрались несколько десятков людей, многие пришли с цветами. Мероприятие не носило официальный характер и его сложно назвать массовым. Собравшиеся общались между собой, вспоминая рассказы тех, кто участвовал в освобождении Киева.

Между тем к памятнику продолжали подходить люди с цветами. "Для нас Ватутин - это герой, если кто-то не разделяет с нами такое суждение, то это его право. Исторически Ватутин к нам пришел, как освободитель, ведь он погиб в перестрелке с фашистами", - рассказал Александр, участник мероприятия.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что мать Бережной заявила, что к ней в квартиру ломятся СБУшники, чтобы сорвать митинг у памятника Ватутину.

Также мы сообщали, что националистам не дали снести памятник Ватутину в Киеве и они забросали генерала яйцами.





