Во вторник, 6 ноября, частные перевозчики Тернополя устроили забастовку, отказавшись выйти на маршруты из-за решения городских властей вернуть старый тариф на проезд после двухдневного митинга жителей. Об этом сообщает Терноград.

В городе вернули старую цену на проезд в маршрутках – 5 гривен, вместо 9 гривен. Новый, повышенный тариф продержался всего несколько дней – с 1 по 5 ноября и был отменен в результате массовых протестов горожан, которые перекрывали дороги. Также была возвращена старая цена проезда в троллейбусах – 4 гривны, вместо 8. Однако, троллейбусы курсируют по обычному графику.

Несмотря на забастовку перевозчиков, на остановках общественного транспорта почти нет скопления людей, часть пассажиров едет троллейбусами, часть идет пешком. На улицах также возросло число частного автотранспорта. В час-пик в городе образовались автомобильные пробки.

Руководитель пресс-службы городского совета Марьяна Зварыч уточнила, что помимо троллейбусов, на маршрутах также работают четыре больших коммунальных автобуса. "К нам перевозчики не обращались, сегодня они просто не выпустили автобусы. Никаких требований они не выдвигали. Сейчас наши сотрудники связываются со всеми перевозчиками и выясняют, в чем причина. Также будем изучать, как юридически действовать и насколько их сегодняшнее решение соответствует условиям договора", – отметила Зварыч в комментарии "УНИАН".

Также отметим, что требованием протестующих против повышения цен на проезд включали открытое обоснование тарифов на проезд, отмены Карточки тернополянина и отставки начальника управления транспорта Игоря Мединского.

Напомним, в конце сентября в Полтаве снизили тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах.

Также мы сообщали, что перевозчики объяснили грядущее подорожание проезда в маршрутках Киева ростом цен на топливо.