Встреча президентов России и США в Париже была отменена по просьбе французской стороны. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник.

По словам источника, президент Франции Эммануэль Макрон попросил отменить российско-американские переговоры на высшем уровне, чтобы они "не затмили" мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

"Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль "Король-солнце" еще жив. Но, как говорится, "се ля ви", - сообщил источник.

Предполагалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин приедут в Париж для участия в юбилейных мероприятиях и проведут 11 ноября переговоры. Однако 5 ноября Трамп сообщил, что полномасштабные переговоры с Путиным скорее всего не состоятся. Это же подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Страна" сообщала, что у Трампа хотят перенести длинную встречу с Путиным из Парижа на саммит G20 в Буэнос-Айресе.

Также мы сообщали, что у Порошенко исключили встречу с Владимиром Путиным в Париже.