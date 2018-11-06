Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование уголовного производства против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Чиновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом пишут "Украинские новости"со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Завершили. Будем открывать материалы для ознакомления", - заверил источник и добавил, что после этого Омеляну вручат обвинительный акт и дело будет передано в суд.

Сроки передачи дела в суд собеседник не уточнил.

Напомним, Соломенский районный суд Киева отказался избрать меру пресечения в виде залога 5 млн гривен для Омеляна и отдал его на поруки министра спорта Игоря Жданова и депутата Верховной Рады Федора Бендюженко ("Народный фронт").

Ранее "Страна" писала о том, что Омелян поручил начать служебное расследование из-за карты с "российским Крымом" на презентации.

Также мы сообщали, что у Омеляна заявили, что получили от Британии доказательства участия ГРУ в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт.